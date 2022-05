Pour la fête des mères, France Bleu Picardie vous offre votre Smartbox

C'est toute l'année qu'il faut dire à nos mamans qu'on les aime. Mais on ne va pas pour autant louper la fête des mères pour couvrir de cadeaux celles qui le méritent le plus ! Le dimanche 29 Mai, c'est donc leur fête et France Bleu Picardie en profite pour offrir des Smartbox d'une valeur de 50 euros.

Pour une maman unique !

Escapade gourmande, séance bien-être & relaxation, balade nature ou encore sortie aventure. Parce que chaque maman est différente. Parce que chaque maman a ses préférences et ses passions. France Bleu Picardie vous offre chaque jour une Smartbox "Pour une maman unique" avec laquelle elle choisira l'expérience qui lui plait le plus et selon ses envies du moment.

Smartbox "Pour une maman unique" - DR

Pour gagner, écoutez France Bleu Picardie chaque jour

Du 20 au 29 Mai, écoutez France Bleu Picardie et à tout moment jouez au 03 22 92 58 58 pour gagner votre Smartbox "Pour une maman unique". Il y en a une par jour qui vous attend dans "Le 6/9 France Bleu Picardie", "Circuit Bleu", "Happy hour" ou encore dans nos émissions du week-end.