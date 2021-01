Pour la Saint-Valentin, France Bleu Breizh Izel vous offre un week-end prestige en amoureux ! 💕

France Bleu Breizh Izel vous gñte pour la Saint-Valentin  !! 💕😍

1 week-end en voiture de prestige BMW en partenariat avec l’ Open de Tennis de Quimper Â

 1 cuisinier livrera et préparera à domicile 2 menus gastronomiques Saint-Valentin de la Charcuterie Gourmande

1 bouteille de Champagne à consommer avec modération !

1 magnifique bouquet de fleurs Quimper Flora pour couronner le tout !Â

Vous choisirez votre voiture de prestige et irez la chercher chez Latitude Automobiles concessionnaire BMW Ă Quimper

Latitude Automobiles est votre concession BMW Ă Quimper. Toute l'Ă©quipe s’attache au quotidien Ă vous prĂ©senter les modĂšles de la gamme BMW et Ă vous apporter une qualitĂ© de prestation et de service optimale.

Concessionnaire BMW Latitude Automobiles Quimper

Valable dans la limite des 400 km. Sous rĂ©serve d'ĂȘtre titulaire d'un permis de conduire depuis plus de trois ans et avoir plus de 21 ans.

Mettez les pieds sous la table ! 💕 Vous dĂ©gusterez Ă votre domicile le menu spĂ©cial Saint-Valentin proposĂ© par la Charcuterie Gourmande

Les deux menus seront livrĂ©s et prĂ©parĂ©s chez vous par un cuisinier !Â

Assortiment de mises en bouche

Feuilleté d'amour : St Jacques, petites légumes et gingembre

Pavé de lieu jaune aux agrumes et écrasé de patates douces à l'huile de noix

CƓur coulant chocolat noisettes

La Charcuterie Gourmande

L'association La Charcuterie Gourmande a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e en 1986. C'est une association de professionnels qui travaillent en collaboration avec des structures existantes, comme la ConfĂ©dĂ©ration Nationale des Charcutiers‐Traiteurs et Traiteurs (CNCT). Les membres, tous charcutiers‐traiteurs confirmĂ©s, ont en commun un savoir‐faire et une gamme de produits de qualitĂ©. Le respect mutuel et la dĂ©mocratie sont les valeurs fondatrices de l'association. L’association cultive l'authenticitĂ© des produits du terroir, le respect de la tradition et des qualitĂ©s innovatrices permettant d'offrir une gamme de produits et de rĂ©alisations riches et savoureuses.Â

💕 Vous recevrez un magnifique bouquet de fleurs Quimper Flora

Une jolie boutique champĂȘtre et trĂšs nature, de la pierre sur les murs, du bois, du mĂ©tal, un joli mĂ©lange de matiĂšre.

Bouquet Coup de foudre Quimper Flora - Quimper Flora

Livraison de votre choix floral garantie Ă Quimper, en direct et sans intermĂ©diaire Vous pourrez ainsi faire parvenir vos fleurs Ă Quimper bien entendu, mais Ă©galement Ă Plomelin, Pluguffan, PlonĂ©is. Appelez votre fleuriste au 02 98 55 03 71 ou bien commandez en ligne, simple et sĂ©curisĂ©. Un anniversaire, une fĂȘte, une naissance ou encore un simple plaisir d’offrir vous trouverez votre bonheur chez votre artisan fleuriste. Un grand choix de fleurs, des producteurs rĂ©gionaux, chez votre fleuriste Quimper Flora la qualitĂ© est reine. Des pivoines, de belles roses, des gerberas, des lys
 Vous trouverez votre bonheur. Des bouquets ronds, des compositions linĂ©aires ou encore modernes, des plantes et de la dĂ©co pour que toutes vos envies soient fleuries. JosĂ©e vous propose aussi des cours d’art floral Ă thĂšme et suivant les saisons pour adulte et enfant. Des vases, des caches pots, et de nombreux d’accessoires, des poules, des cƓurs, des animaux en bĂ©ton, un univers oĂč la nature est reine et champĂȘtre.

France Bleu Breizh Izel vous offre une bouteille de champagne ! 💕

Pour tenter de gagner ce week-end prestige, inscrivez-vous du 25 au 29/01 au 02 98 53 65 65 pendant la durée du disque à  :

6h25

7h10

8h10

Nom du gagnant le 29/01/21 Ă 8h55