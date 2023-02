Pour la Saint-Valentin, France Bleu Gironde vous offre votre séjour en amoureux en Pays de Duras

La Saint-Valentin approche ! A l’occasion de la fête des amoureux, France Bleu Gironde vous a concocté un séjour sur-mesure pour profiter à deux. C’est en Pays de Duras (Lot et Garonne) que vous pourrez profiter de cette parenthèse enchantée avec la personne de votre choix. Au programme : un moment hors du temps à l’Hostellerie des Ducs pour 2 nuits de rêve avec vos dîners et petits déjeuners, accès au Spa et vos visites du Château de Duras , incontournable ! De quoi passer un temps précieux à deux. Et vous ne partirez pas les mains vides, puisqu’un superbe panier gourmand de producteurs fait également partie de ce joli cadeau.

ⓘ Publicité

Jouez sur France Bleu Gironde du 6 au 12 février 2023 et gagnez votre séjour à l'Hostellerie des Ducs à Duras - l'Hostellerie des Ducs

Informations pratiques

Pour tenter votre chance et être l’heureux gagnant (ou l’heureuse gagnante) de ce très beau séjour, rien de plus simple. Jouez avec France Bleu Gironde pour Côté jeu du lundi 6 au dimanche 12 février 2023 entre 11h et midi et gagnez votre sélection pour le tirage qui désignera le vainqueur (tirage dimanche 12 février avant midi). Laissez votre prénom et votre numéro de téléphone via notre page Facebook France Bleu Gironde pour réserver votre place à l'une des manches de la semaine. Bonne chance !