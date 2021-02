Pour la Saint-Valentin, France Bleu Maine gâte les amoureux avec "L'Atelier des Saveurs"

Vous êtes amoureux ? Jouez avec France Bleu Maine et tentez de remporter un repas cuisiné par Pascal Tesson, ainsi qu'un moment bien-être et une décoration "coeur de passion".

Dimanche 14 février, c’est la fête des amoureux ! A cette occasion, France Bleu Maine vous propose de remporter un cadeau exceptionnel pour deux personnes, d'une valeur de 195 euros !

Un cadeau d'exception pour deux personnes - Pascal Tesson

Pour gâter les amoureux, nous avons fait appel à Pascal Tesson. A la tête de "L'Atelier des Saveurs" à Ballon Saint-Mars, il vous propose un package de la Saint-Valentin.

A l'intérieur : deux menus (avec au choix deux entrées et deux plats), un soin modelage du corps d'une heure et un centre de table imaginé et conçu par Le Rêve d'Ozéalys.

Vous profiterez d'un modelage du corps avec votre amoureux(se) - Pascal Tesson

Comment participer ?

Jouez avec Bruno Vandestick à "La Malette Bleue" du lundi 8 février au vendredi 12 février entre 11h00 et 12h00. La finale du vendredi départegera tous les candidats de la semaine et désignera le grand gagnant.

Bonne chance !