Pour Pâques, chassez les œufs en émaux de Longwy avec France Bleu Lorraine

Pas de chocolat mais des œufs bien plus précieux sont à gagner

Symbole d'une nouvelle vie

Donner des œufs en cadeau à Pâques ou pour célébrer l'arrivée du printemps est une tradition installée depuis des centaines d'années. Elle remonte à l'Antiquité : les Perses, les Égyptiens s'offraient en guise de porte-bonheur des œufs de poule décorés en signe de renouveau.

Et vous allez sans doute, en ce dimanche 4 avril, ramasser les œufs en chocolat dans votre jardin, que le lapin de Pâques (ou les cloches ?) aura déposé pour vos enfants ou même petits-enfants.

Des œufs en émaux de Longwy à gagner

Toute la semaine, vous aurez la possibilité de remporter des œufs en émaux de Longwy, tous différents mais tous aussi précieux, que vous aurez la fierté de pouvoir exposer - pourquoi pas - sur votre table de Pâques.

Que ce soit l’œuf "I Love Longwy" d'un coloris bleu turquoise réhaussé d'une délicate fleur de pommier, l’œuf multicolore "Yayo" édité à 500 exemplaires et peint à l'or 24 carats ou encore l'oeuf "Féerik" sublime dans sa robe aux reflets dorés (toujours à l'or 24 carats) et édité à 200 exemplaires seulement : ils seront tous à gagner avec votre radio en Moselle.

3 jeux pour 3 chances de plus de gagner

Participez au Grand Test toute la semaine dès lundi 29 mars entre 11h et 12h et vous pourrez gagner chaque jour un œuf "I love Longwy": inscrivez-vous ici.

A la recherche de l’œuf en émaux de Longwy lundi 5 avril entre 11h et 12h : pour fêter ce lundi de Pâques, France Bleu Lorraine met en jeu un oeuf Yayo. Résolvez les énigmes et découvrez où le précieux œuf a été caché...

Une édition limitée à 500 exemplaires - © Émaux de Longwy

Et si vous n'avez pas la possibilité de nous écouter, nous vous donnons une chance supplémentaire de gagner un magnifique œuf collector "Féérik". Il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous entre le lundi 5 avril et le dimanche 11 avril, 23h59.

La petite merveille des Émaux de Longwy - ©Émaux de Longwy

Et pour ravir les plus jeunes - et les occuper pendant ce long week-end - la manufacture des Emaux de Longwy met à votre disposition un joli coloriage que vous pouvez télécharger ici.