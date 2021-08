Pour son avant-dernier week-end, "I Love Bourgogne Franche Comté" vous offre un séjour d'exception..à Dijon !

Samedi 21 août, "I Love Bourgogne Franche Comté" (10H-12H) vous offre son 17ème séjour de l'été, et quel séjour : Une nuit privilège dans l'un des établissements les plus prestigieux de Dijon !

Entre 10H et 11H samedi 21 août, offrez-vous une nuit pour deux dans une véritable institution de la capitale des Ducs : "L'Hostellerie du Chapeau Rouge"

Cette bâtisse, située à 5 minutes de la Place Darcy, date de 1863 et vous propose 28 chambres et suites dans un esprit contemporain. France Bleu Bourgogne Franche-Comté et "Côte d'Or Tourisme" vous offrent une nuit pour deux en chambre privilège !

"L' Hostellerie du Chapeau Rouge" à Dijon

Le chef, doublement étoilé, William Frachot et son équipe sont prêts à vous accueillir si vous répondez aux quatre questions posées entre 10H et 11H. Pour gagner un formidable séjour à Dijon, rendez-vous samedi 21 août sur France Bleu :)