Pour son dernier week-end "I Love Bourgogne Franche Comté" met les petits plats dans les grands !

Samedi 29 août, "I Love Bourgogne Franche Comté" vous emmène à la (re) découverte de l'Avallonnais, entre 10h et 11h. Comme chaque week-end, vous pourrez vous offrir un séjour de rêve, samedi c'est un week-end pour deux à "la Cimentelle", Maison d'hôtes 3 étoiles !

La Cimentelle (89)

Demeure historique du XIXème siècle au coeur d'un ensemble de bâtiment d'une ancienne cimenterie cette maison d'Hôtes raffinée est aménagée avec tout le confort moderne. La "Cimentelle", à Etaule, à 5 kms d'Avallon, possède un grand parc arboré, une piscine chauffée et propose des ateliers de confiserie et des séances de cavage de truffes. En plus de la nuit tout confort, le repas et le petit déjeuner sont compris dans le séjour ! Rendez-vous samedi dès 10h sur France Bleu Bourgogne Franche, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu :)