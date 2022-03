Prêts pour une escapade gustative à la table d'un Chef étoilé ?

C'est un véritable programme sur deux jours qui vous attend !

Lors de votre arrivée, vous débuterez votre expérience avec un soin au Spa Le Nacre du Restaurant Le Mascaret*, établissement de Philippe Hardy (retrouvez son portrait en fin d'article). Intitulé "Mandara", c'est un agréable soin aux huiles essentielles et aux plantes, de quoi mettre tous vos sens en éveil pour profiter pleinement de votre séjour sensoriel.

Accordez-vous une parenthèse au Spa La Nacre pour commencer votre séjour. - Chef's Escapade

Vous serez ensuite accueillis chaleureusement par les membres de l'équipe avec du champagne au restaurant Le Mascaret*. Pour votre premier dîner, c'est un voyage gustatif que souhaite vous offrir le Chef Philippe Hardy. Vous dégusterez un délicieux menu raffiné et gourmand, en 7 plats avec accords mets et vins.

Vous découvrirez ensuite l'hôtel de Charme du Mascaret où vous logerez pour la nuit. Les cinq suites de l'hôtel sont toutes décorées avec goût, originalité, et un soin particulier est apporté au détail.

Una assiette méticuleuse et raffinée, étoilée par le Guide Michelin - Chef's Escapade

Après votre nuitée et petit-déjeuner, c'est parti pour votre deuxième journée ! Vous partirez au marché avec le Chef où vous pourrez rencontrer les différents producteurs, et notamment, les ostréiculteurs des lieux. Après vos courses, direction la cuisine du Chef où celui-ci vous proposera un atelier cuisine privatif ! Un moment privilégié où vous pourrez lui poser toutes vos questions et échanger avec lui dans son propre univers. Vous dégusterez vos différentes créations culinaires au fur et à mesure de l'atelier.

N'hésitez pas à consulter le site avec toutes les infos ici

Cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités : Chefs escapades 2 jours / 1 nuit Du mardi après-midi au mercredi midi Dans l'escapade du Chef Philippe Hardy -> Dînez à la table étoilée du Chef - Découvrez le marché et ses producteurs avec le Chef - Partagez un atelier de cuisine ainsi qu'une dégustation aux côtés du Chef (Valable pour 2 personnes , valeur 1 250 €)

Portrait du chef Philippe Hardy

Après avoir travaillé dans de nombreux restaurants étoilés, puis en tant que Chef auprès de l’ambassadeur de France à Sofia, sa Manche natale le rappelle… Plus précisément, c’est à Blainville sur Mer qu’il créa son restaurant Le Mascaret*, étoilé Michelin en 2009. Philippe Hardy est un amoureux de son terroir, entre terre et mer… Tous ses produits, sont choisis avec soin et précision, tout comme ses producteurs, dont certains pêcheurs vont jusqu’à adapter leurs méthodes de pêche pour répondre à l’exigence de qualité du Chef. En cuisine, c’est avec créativité qu’il va retravailler ces produits frais pour les sublimer, en s’inspirant des techniques et recettes apprises lors de ses nombreux voyages.