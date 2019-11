Profitez des plus beaux marchés de Noël, jouez avec Euromoselleloisirs et France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine et Euromoselleloisirs vous offrent un séjour pour découvrir et profiter des magnifiques marchés de Noël de Constance, Fribourg-en-Brisgau et Colmar. C'est à vous de jouer, tentez votre chance ci-dessous.