Publiez vos photos "Route du Rhum sur Instagram", à gagner une paire de Sneakers Personnalisées

Du 25 octobre au 7 novembre, participez à notre jeu photo Instagram "Vos plus belles photos de la Route du Rhum à Saint Malo". Chaque jour, nous sélectionnerons une photo, la plus belle. A l'issue du jeu, l'auteur ou l'autrice de la photo la plus likée gagnera sa paire de Sneakers Personnalisée.

Sneakers Personnalisées Drapeau Breton © Radio France - S2 Dinard-Pleurtuit Rien de plus simple pour tentez votre chance... Publiez sur votre compte Instagram vos plus belles photos "Route du Rhum" lors de votre venue à Saint-Malo. ⓘ Publicité Taguez vos photos #RDR2022FRANCEBLEU Pour que vos photos apparaissent dans le jeu, un seul impératif : du 25 octobre au 7 novembre 2022, taguez vos plus beaux clichés avec notre hashtag #RDR2022FRANCEBLEU Suivez France Bleu Armorique sur Instagram :

francebleuarmorique , et rejoignez notre communauté de followers Au terme de la période de participation, l'auteur ou l'autrice du cliché qui aura obtenu le plus de "Like" remportera une paire de sneakers personnalisées. Sneakers Personnalisées Drapeau Breton © Radio France - S2 Dinard-Pleurtuit - Un modèle unique à sa pointure créé par : S2 Sneakers Specialist

Dinard Pleurtuit

A suivre sur sa page facebook.com/s2sneakersspecialistdinardpleurtuit et Instagram.com/s2sneakersspecialistdinar - Découvrez en vidéo l'affiche Route du Rhum 2022 Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !