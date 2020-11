Quels sont les jouets qui seront très demandés au Père Noël cette année en Touraine ?

Pour tenter d'y voir plus clair, France Bleu Touraine est allé poser la question à une professionnelle du jouet, Laura Gonzales, gérante du magasin Joué Club de Chambray-Les-Tours. Et voici sa sélection.

En matière de jouets, le choix est souvent bien difficile pour le Père Noel. Il y a les souhaits des enfants, mais aussi l'envie pour les parents d'acheter un jouet durable, qui puisse grandir avec l'enfant, tout en continuant à lui plaire longtemps.

Pour les enfants de 12 à 36 mois, Laura a craqué sur "La guitare électrique Baby Einstein" un jouet musical alliant bois et technologies tactiles, fabriqué par Hape.

La guitare possède 2 modes de jeu, chacun avec des expériences musicales diverses :

- Le mode ''magique'' permet aux enfants de jouer seuls des mélodies de guitare amusantes et crée un grand sentiment de réussite.

-Le mode autonome permet de composer des mélodies fun avec des bruits d’animaux.

Cette guitare favorise le développement cognitif, encourage la créativité et aide à la reconnaissance des couleurs, des sons et des animaux. Définitivement pour les "Baby Rockeurs" !

La guitare Baby Einstein de chez HAPE - Hape

Vous connaissez forcement Sophie la Girafe ? Et bien Vulli, qui la commercialise, cartonne avec "Les Klorofil". Pour les enfant de plus de 18 mois, Laura Gonzales propose L' Arbre Magique des Klorofil revisité avec de nouveaux personnages. Bien entendu, les activités qui ont fait la réputation de cet arbre, comme par exemple l’ascenseur à actionner avec la manivelle ou encore le buisson laissant découvrir un espace repos, restent inchangés. Votre enfant s’invente plein d’histoires, ce qui développe rapidement son imagination. Cerise sur le gâteau, il est fabriqué en France, et çà, le Père Noël adore !

L'arbre des Klorofil par Vulli, est fabriqué en France. - Vulli

Votre enfant adore les voitures ? A partir de 8 ans, il sera comblé avec cette voiture Mercedes radiocommandée au 1/10, de chez Revell, pour jouer en intérieur ou extérieur. Sur l'asphalte, les cailloux, dans les flaques ou dans la boue, sa carrosserie est robuste et ses pneus en caoutchouc lui permettent de rouler partout.

Mercedez-Benz X-Class de chez Revell - Revell

Et s'il se sent l'âme d'un bâtisseur ? Jeujura propose son traditionnel Chalet à construire. Classique incontournable et indémodable, ce jeu de construction en hêtre est encore aujourd'hui un produit qui accompagne les enfants. Indémodable, on assemble les éléments en hêtre teintés, les tuiles vertes et la cheminée rouge.

Un chalet à construire par Jeujura, fabriqué en France, dans le Jura - Jeujura

Enfin, pas de Noël sans Harry Potter. Les enfants sont toujours aussi fans des aventures du jeune sorcier à lunettes. Et pour jouer intelligemment, Laura Gonzales a sélectionné un jeu de société, pour de longues parties en famille : le Quiz des Quatre Maisons Harry Potter. 1000 questions sur l'univers de Harry Potter. Un jeu tout simplement ensorcelant !

Le Quiz des Quatre Maisons Harry Potter, par Zanzoon - Zanzoon

Comme tous les magasins spécialistes du jouet en Touraine, le magasin Joué Club propose, en attendant sa réouverture, un service de "Click and Collect"