Qui mérite d'être sacré joueur du mois pour mars 2022 ?

Chaque mois, France Bleu Auxerre délivre grâce à vous le titre de "joueur du mois", à l'un des joueurs de l'AJA. Qui mérite selon-vous ce titre en Mars ? Qui a le mieux défendu les couleurs du club ? Qui vous a le plus convaincu ? Faites votre choix ! Si vous votez pour le joueur qui gagne le titre ce mois-ci, vous remporterez peut-être son maillot dédicacé . Ce mois-ci nous pensons qu'ils pourraient mériter le titre:

Gauthier Hein

Gauthier Hein - AJA

Le "Monsieur +" de cette fin de saison. En mars, "Gotcho" a été dans pas mal de bons coups, notamment à Rodez (doublé, son premier en carrière pro) et Nîmes (un but de la tête, une première également). Qu'il évolue sur un côté ou dans le cœur du jeu, le gaucher (sept buts, cinq passes décisives au total en championnat) a été un exemple de régularité et de performance pour l'AJA, qui comptera forcément sur lui pour le sprint final. Pourrait-il conserver le titre de joueur du mois?

Alexis Trouillet

Alexis Trouillet - AJA

Le milieu de terrain prêté par Nice commence à trouver son rythme de croisière. En mars, il a délivré deux passes décisives contre Sochaux, et une à Nîmes, devenant ainsi le co-meilleur passeur de l'équipe (avec Gauthier Hein et Mathias Autret). Dans l'entrejeu, Trouillet se sent de mieux en mieux et offre, grâce à sa vista, encore plus de verticalité dans les intentions icaunaises. Une solution de plus à disposition de Jean-Marc Furlan pour faire vivre le ballon.

Carlens Arcus

Carlens Arcus

Le latéral droit a fait feu de tous bois en mars ! Une prestation exceptionnelle à Rodez (un but, deux passes décisives) et une nouvelle offrande à Nîmes. Plus en vue offensivement, l'Haïtien forme une sacrée paire sur son côté avec l'autre nommé pour le trophée du joueur du mois AJA-France Bleu Auxerre, Gauthier Hein qui a converti les trois passes décisives de son compère. La droite caviar !

Comment participer?

A vous de voter pour VOTRE joueur du mois ! Le nom du joueur du mois sera dévoilé le 15 avril ici, sur nos réseaux sociaux et dans l'émission 100% AJA.. Si vous votez pour le joueur qui récolte le plus grand nombre de voix, vous participez au tirage au sort pour gagner son maillot dédicacé. Le gagnant sera contacté par téléphone le 18 avril. A vous de jouer !