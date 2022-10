Qui ne se laisserait pas tenter par un week-end cosy dans le somptueux Hôtel La Chenaudière ?

Ce séjour inoubliable est peut-être pour vous...Grâce à FBBM et Comtois rends-toi

Installé sur une colline surplombant Colroy-la-Roche, cet hôtel spa raffiné offre une parenthèse enchantée au cœur de la nature alsacienne.

Profitez d'un instant hors du temps dans une suite chaleureuse. Appréciez un excellent dîner gastronomique dans le magnifique restaurant haut de gamme de l'hôtel. Découvrez le monde ressourçant empli d'eau pure, de lumière et de chaleur du " Nature-Spa " de la Cheneaudière. 2500m2 dédiés au bien-être et au repos, avec 4 piscines, 5 saunas, 1 grand hammam-ruche, un bain bois, une plage de micro-bullage, des douches à sensations...Ahhhh ça fait rêver! et si vous tentiez d'en faire devenir une réalité ?

La Cheneaudière - L a Chenaudière

Vous n'avez plus qu'à participer...

Entre 11h et 11h45, il vous suffit de composer le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu Comtois rends toi.

Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Neni ma foi ", qui vous permettra de doubler vos point si votre réponse est juste, ou malheureusement de les diviser par 2 si elle est fausse. Chaque jour, un cadeau France Bleu à gagner , et le vendredi, un tirage désigne le gagnant de tous les gagnants pour " LE SUPER CADEAU " !