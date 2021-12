Qui vous offre un Cookeo ? France Bleu Poitou !

Il est là sous le sapin de France Bleu Poitou et il n'attend plus que vous. Un multicooker que vous pourrez programmer pour que votre dîner soit chaud au retour du boulot, qui a déjà en mémoire une centaine de recettes parmi lesquelles vous n'avez plus qu'à choisir. Comment faire pour gagner ce super cadeau ?

C'est le temps des cadeaux. © Radio France - Sonia Brunet

C'est simple, il faut nous appeler au 05 49 60 20 20 pour participer à 11 heures à On Joue Ensemble. Chaque jour vous serez 3 à tenter votre chance, chacun de vous devra d'abord répondre à 4 questions en une minute. Le sans faute est requis pour accéder à la seconde manche. La seconde manche est thématique, il faudra trouver un maximum de mots en en un minimum de temps pour emporter le Cookeo.

Vous êtes prêt(e) à cuisiner avec cet appareil de rêve ?

Bonne chance ! © Radio France - Sonia Brunet

Jouez à 11 heures du lundi 13 au vendredi 17 décembre, bonne chance !