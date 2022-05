QUIZ - Connaissez-vous les chansons de RENAUD ? Gagnez 10 exemplaires de son nouvel album "METEQUE"

Sorti le 6 mai 2022, le 18ème album de Renaud, s'intitule "Métèque", est un album de reprises, de chansons chères à l'artiste.

Parallèlement à ma carrière d’auteur-compositeur, raconte Renaud, j’ai toujours eu plaisir à interpréter les chansons des autres, à mettre en valeur des titres un peu oubliés. Là, explique-t-il, je voulais rendre hommage à mes maîtres, ceux qui m’ont donné envie de chanter. Et aux chansons qui ont bercé mon enfance, mon adolescence et un peu plus. . Être un passeur qui transmet l’émotion venue d’un autre au plus grand nombre, en apportant un petit peu de soi, sans trahir.

Une collection de chansons intemporelles

Du Métèque de Georges Moustaki, dans une version plus rock, Si tu me payes un verre de Serge Reggiani, (à noter le clip avec la participation de l’acteur Jean-Paul Rouve), Le temps des cerises, écrite en 1868, en passant par La folle complainte de Charles Trenet, Nuit et Brouillard de Jean Ferrat ou encore L’Amitié, de Françoise Hardy. Des chansons d’amour, d’amitié, surréalistes, dramatiques...

