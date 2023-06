QUIZ - Mots, outils, régions, testez vos connaissances sur l'artisanat !

A l'occasion de la semaine de l'Artisanat du 2 au 9 juin France Bleu vous propose un petit quiz en 15 questions pour vous amuser et en découvrir un peu plus sur la richesse et la diversité de l'artisanat en France.

Semaine de l'artisanat © Getty - (DR) Pendant une semaine - du 2 au 9 juin, la Semaine nationale de l'artisanat met à l'honneur, sur tout le territoire, les artisans, leurs métiers, leur savoir-faire et leurs entreprises. Au programme partout en France : portes ouvertes, webinaires, rencontres, visites d'établissements, conférences,...opérations artisans/apprentis d'un jour avec des personnalités. Des spécialités régionales, des outils, des gestes bien spécifiques, l'artisanat possède un vocabulaire riche et imagé que France Bleu vous propose de parcourir à l'occasion de cette semaine de l'artisanat. Prêt ? A vous de jouer