Racontez-nous votre meilleur moment de radio, et gagnez un poste de radio DAB

Votre radio en alsacien, vous l'écoutez tout le temps ? Partagez avec nous votre meilleur souvenir de radio : une actualité, une surprise, un invité, une émission, un fou rire entre animateurs... Un moment qui vous a marqué ! Et repartez avec une magnifique radio numérique.

Pour participer, c'est tout simple. Utilisez le module ci-dessous pour nous écrire en quelques lignes ce souvenir si précieux, avec vos coordonnées. Dans la semaine du 31 mai au 4 juin, nous vous appellerons peut-être pour que vous nous racontiez ce moment à l'antenne de France Bleu Elsass. Deux des participants seront tirés au sort pour remporter une radio DAB. Vous avez jusqu'au 6 juin pour vous inscrire dans le module.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Votre cadeau

Une radio numérique My Speaker+ de chez CGV. Diffusez de la musique sans fil ou écoutez vos stations radio préférées (DAB+ ou FM) avec un son riche et dynamique. Sa fonction TWS nous permettra d'associer 2 radios entre-elles afin d'élargir le champ sonore.

Fonction : Alarme / Réveil programmable

Portée : ~ 10m en habitation - Bluetooth 5.0

Puissance : 6W (RMS)

Mémorisation : jusqu’ à 60 stations (30 en DAB+ et 30 en FM)

Entrée audio : AUX jack 3,5mm

Batterie : Li-on rechargeable de 2000mAh

Connectiques : 1 prise jack 3,5mm, 1 port micro-USB

La fête de la radio

Les 100 ans de la radio ça se Fête ! Rendez-vous la semaine du 31 mai au 5 juin 2021 pour célébrer partout en France ce média d’avenir!

Le 20 janvier 2020, Roch-Olivier Maistre, président du CSA, lançait l’idée d’une grande fête de la radio pour permettre aux Français et à l’ensemble des stations de radios de métropole et d’Outremer de célébrer ce média du cœur, qui fait partie du quotidien de chacun. Grâce à la mobilisation de tous, cette idée est aujourd’hui devenue réalité. Pendant une semaine les radios et les auditeurs pourront revivre l’histoire de ce média qui fête cette année le centenaire des premières émissions radiophoniques depuis le site de la Tour Eiffel, les 40 ans de la libération de la bande FM et l’accélération du déploiement de la radio numérique terrestre (DAB+).

Cet anniversaire sera en effet l’occasion de mieux faire connaître tous les atouts de la technologie numérique « DAB+ », qui ouvre un nouvel horizon à ce média. La radio en DAB+, c’est en effet : une offre élargie, gratuite et illimitée ; une qualité de son inédite ; une diffusion plus stable et une écoute en mobilité plus confortable, libérée du souci des changements de fréquences. Afin de retracer les évolutions d’un média résolument tourné vers l’avenir et commémorer son histoire, le CSA et l’ensemble des acteurs du secteur se mobilisent pour faire de cette première édition un succès. Journées portes-ouvertes, émissions en direct, programmations spéciales consacrées à la grande histoire de la radio, découverte des coulisses et des métiers de la radio… une multitude d’initiatives et de rendez-vous destinés à tous les publics seront proposés.

Le site internet « Fête de la radio » sera mis à disposition du grand public afin de tout savoir sur cet évènement et de permettre à chacun de savoir quelles initiatives sont organisées près de chez lui.