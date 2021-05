Racontez votre menu 100% plaisir et gagnez un robot mijoteur cuisine

Vous aimez cuisiner alors participez à notre concours. Concoctez un menu 100% plaisir et gagnez un robot cuisine !

Pour participer : indiquez sur le formulaire ci-dessous les intitulés des plats de votre menu : entrée, plat et dessert. Pas de thème imposé : vous devez juste utiliser des produits de saison.

Une dernière question vous propose de raconter votre plaisir en cuisine : pourquoi vous aimez cuisiner, depuis quand ou pour qui vous cuisinez, quel plaisir vous apporte la cuisine...

Celui ou celle qui sera sélectionné-e partagera ses recettes dans l’émission « On cuisine ensemble » le samedi 22 mai entre 10h et 11h et gagnera un robot cuisine d’une valeur de 250€.

Vous avez jusqu'au dimanche 16 mai pour nous proposer votre repas 100% plaisir.