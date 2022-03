Remporter une yaourtière Lagrange en jouant avec France Bleu Bourgogne

Jouez entre 11h et 12h du lundi 14 au dimanche 20 mars et tentez de gagner votre yaourtière Lagrange

Chaque jour de la semaine, remportez un de nos défis et soyez sélectionné pour gagner votre yaourtière Lagrange.

Programmable et d'une grande capacité avec ses 7 pots en verre (représentent 1 litre de lait), elle possède un écran électronique avec rétroéclairage et signal sonore en fin de préparation. Ses couvercles sont empilables et dotés d'une zone de marquage (feutre fourni), pratique pour noté la date de réalisation et le parfum

Petit bonus : on vous offre un livre de recettes "Recettes à la yaourtière" des éditions Larousse, pour faire de délicieux desserts à la yaourtière !

Jouez avec France Bleu Bourgogne au 03 80 42 15 15 du lundi au dimanche !