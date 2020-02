Remportez séjour pour deux à l'hostellerie des châteaux à Ottrott

Toute la semaine, venez jouer en duel, faites un maximum de points pour vous sélectionnez et remportez votre séjour pour deux à l’hostellerie des chateaux et spa à Ottrott

Faites vous chouchoutez, ressourcez vous au sein d’un spa de plus de 2500m2 en Alsace

Piscines : intérieures & extérieures (de saison), 2 jacuzzis : intérieur & extérieur, Salles de repos et plus de 10 différents saunas et hammams Peignoir, drap de bain et chaussons à disposition

hostellerie des chateaux Ottrott

Dîner au restaurant gastronomique de l’hôtel où le chef Ernest Schaetzel transmet avec passion le “bonheur dans les assiettes” en déclinant de savoureuses compositions qui rendent hommage à la gastronomie alsacienne et aux produits du terroir. Dans un décor cossu qui marie traditions et modernité venez savourer une cuisine raffinée et inventive sublimée par les grands vins d’Alsace.

hostellerie des chateaux Ottrott

La nuit en chambre double

hostellerie des chateaux Ottrott

https://www.hostellerie-chateaux.fr

Jouez à Duel Gagnant en nous appelant au 03.88.25.15.15 sur France bleu Alsace