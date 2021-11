Remportez un bijou d'exception en jouant de 11h à 12h dans Circuit Bleu, Côté jeux, Embarquement Immédiat

Avec la bijouterie-joaillerie VEEF.C à Strasbourg, remportez un collier en or blanc 18 carats en jouant dans Circuit Bleu, Côté jeux, Embarquement Immédiat jusqu'à vendredi de 11h à 12h !

Clément Veef - Jeune homme de 21 ans qui a fait des études dans le commerce et dans le management d’entreprise en se spécialisant dans la joaillerie

A 14 ans il se découvre une passion pour le monde de la bijouterie joaillerie et effectue tout naturellement tous ses stages professionnels dans le commerce de la bijouterie joaillerie, avec un rêve en tête d ouvrir un jour son propre point de vente. Ainsi est née en août 2021 sa société : Joaillerie Veef.C

De par son expérience en tant que conseiller en bijouterie, il a pu mesurer les attentes des clients et constater combien le conseil est important pour guider ses clients dans leur choix. Chacun d'eux attend en fait un accompagnement et requiert des attentions particulières. D’où l’idée d’un salon de création, un endroit chaleureux où chaque client est pris en compte et dans lequel quasiment tous les projets sont réalisables. Partant de cette idée là Clément Veef a développé ce projet de joaillerie sur mesure en se basant sur 3 points qui lui paraissent essentiels :

La plus large possibilité de créations : que ce soit en terme de matières, de pierres, bijoux ou autres, la seule limite est l’imagination. Il s agit d un concept entièrement sur mesure

Un savoir-faire : la joaillerie est au cœur de l’artisanat français , et c’est ce qu'il souhaite valoriser en réalisant toutes les pièces en France et plus particulièrement en Alsace

La rapidité : du fait que les ateliers se situent en Alsace, les délais de réalisation sont très courts (en particulier pour les réparations et gravures moins d’1 semaine et 3-4 semaines pour des créations)

Collier en Or Blanc

Collier en or blanc 18 carats de 45cm

Serti d'une aigue marine taillée en poire (1,10carats) d'un beau bleu claire

Aigue Marine

