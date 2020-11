Remportez un Escape Game en Réalité Virtuelle

Détective VR

Détective VR est un jeu d’enquête sous forme d' Escape Game en réalité virtuelle. Enfilez votre casque, et préparez vous à résoudre l’enquête. Votre salon prendra l’allure d’une véritable scène de crime. Attention, vous avez 1h pour résoudre l’enquête, découvrir les indices, et explorer les scènes de crimes. Pour vous aider, écoutez les témoignages des suspects afin de rendre votre verdict.

Jouez en direct de votre salon - Detective VR

Et si le suspect c’était vous ? En plus de votre boite de jeu, un avatar 3D à votre effigie sera créé et vous deviendrez alors un personnage du jeu.

Qui n’a jamais rêvé de cela ?

Pour remporter votre jeu Detective VR avec votre avatar personnalisé, écoutez France Bleu Champagne Ardenne jouez et réagissez à nos émissions pour être sélectionné pour le grand tirage de dimanche.

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)

Le tirage aura lieu le 29 novembre avant 12h.

Renseignements: https://detective\-vr\.com/

Si vous souhaitez participez et contribuer à ce beau projet: https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/detective-vr