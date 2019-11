Remportez un séjour merveilleux dans le nouvel univers de l'hôtel-restaurant et Spa Le Parc à Obernai

Obernai, France

Remportez votre séjour pour deux personnes à l’hôtel restaurant et spa Le parc à Obernai pour profiter en 2020 du nouvel univers exclusif :

le Yonaguni Spa Obernai

L’inauguration est programmée début 2020, c’est un concept unique qui associe un vaste spa de 2 500m2, dont des espaces de bains d’exception et innovant avec un labyrinthe composé de 10 univers sensoriels mêlant couloirs d’eau, salles immergées, bassins intérieurs et extérieurs, et rythmés par plus de 100 attractions aquatiques.

Le Parc à Obernai

Un restaurant dédié à la clientèle spa viendra compléter l’offre avec une cuisine aux saveurs japonisantes effectuée en buffet live devant le client : bar à salade, poke bowl, bouillons et nouilles orientales, tartes fines salées de saison, glaces, buffet de desserts et composition de fruits. Une carte signée Cyril et Marie Bonnard.

Le Parc à Obernai

Pour vous :

- Une nuit en chambre double +petit dej

Le Parc à Obernai

- Accès journée au Yonaguni Spa et piscine Infinity

- Déjeuner-buffet (hors boissons) au restaurant du spa

- Mise à disposition des éponges, peignoir, chaussons

Avant son inauguration programmée début 2020, Le Parc Hôtel Obernai propose à la vente une formule Day Spa avec -10% jusqu'au 31 décembre 2019, permettant à la clientèle non résidente de l’hôtel de profiter à la journée des nouvelles installations bien-être avec son restaurant dédié.

Commander le coffret en ligne : www.hotel-du-parc.com

