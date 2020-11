Remportez un séjour pour deux personnes à la Source des sens à Morsbronn-les-Bains

En Alsace du nord, à 30 minutes de Strasbourg, la Source des Sens vous invite à profiter d’un environnement dominé par une nature généreuse et bienfaisante. A l’hôtel, le bien-être est un idéal de tous les instants. Il y règne une douceur de vivre incomparable, qui Embellit le quotidien.

Chambre Nature - La Source des Sens

UN VOYAGE CULINAIRE AVEC LE CHEF PIERRE WELLER

Pierre Weller, chef talentueux et imaginatif, vous invite à un voyage culinaire inspiré des richesses du terroir et des produits de saison. Sa cuisine subtile et audacieuse, néanmoins ancrée sur une maîtrise solide des bases classiques, se traduit par une palette de sensations originales et contrastées. Dans l’assiette, c’est une symphonie de saveurs, qui confine au sublime avec des cuissons millimétrées, un jeu habile entre les textures et des visuels impeccables.

Table Duo - La Source des Sens - Morsbronn les Bains - ©Milan Szypura

LE SPA DE LA SOURCE DES SENS, UN UNIVERS DE BIEN-ÊTRE

Imaginé par Anne et Pierre Weller, le Spa de la Source des Sens vous invite à un voyage vers des sensations rares. Vivez une multitude d’expériences sensorielles inédites, rituels et soins bienfaisants dans un espace prodigieux, totalement consacré au bien-être.

Le SPA de la Source des Sens - Morsbronn les Bains

Dans "Embarquement Immédiat", remportez votre séjour pour deux personnes comprenant:

Une nuit en chambre

Le dîner

Petit déjeuner

Accès au SPA de la Source des Sens

