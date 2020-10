Remportez une carte cadeau d'une valeur de 300 euros !

Roppenheim The Style Outlet

Destination shopping incontournable de Strasbourg et sa région, Roppenheim The Style Outlets offre plus de 100 grandes marques sur 27 200 m² nichés dans 50 000 m² d’espaces verts.

Le centre offre également 2 000 places de parking gratuit. Ouvert au public en 2012, Roppenheim The Style Outlets est le premier centre de marques en France du groupe Neinver. Avec une fréquentation de 2 millions de visiteurs en 2019 (dont près de 40% d’Allemands), le village de marques comble les envies shopping de ses clients grâce à des enseignes de mode tendance pour femme, homme et enfant, des vêtements de sport, chaussures, bijoux, cosmétiques et de l’équipement pour la maison.

Roppenheim Te Style Outlets - (c) Ecole de Photographie de Strasbourg

Ces marques proposent toute l’année leurs collections des saisons précédentes à prix réduits de 30 % minimum. Roppenheim The Style Outlets offre une expérience shopping premium dans un lieu à architecture soignée, inspirée d’un village alsacien typique.

Le centre développe également une politique éco-responsable ambitieuse qui lui a permis d’obtenir la certification BREEAM niveau « Excellent Excellent » en 2019.

Roopenheim - Place Baroque - (c) Ecole de Photographie de Strasbourg

Avec "Embarquement Immédiat", remportez un bon cadeau de 300 euros pour faire votre shopping et affirmez votre style !