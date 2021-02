Remportez vos invitations pour le Paradis des Sources à Soultzmatt

Le Paradis des Sources

En plein cœur de l’Alsace, au sein de la Vallée Noble, le Music-Hall Le Paradis des Sources vous accueille dans son écrin de velours pour vivre de merveilleux moments féeriques pendant nos repas-spectacles.

Ambiance chaleureuse et animations variées vous attendent autour d’un délicieux repas composé par le chef et sa brigade.

Laissez-vous ensuite émerveiller par la troupe d’artistes menée par la fabuleuse meneuse de revue Lola From Paris. Vivez des instants magiques et inoubliables grâce à leur revue, renouvelée chaque année. Prolongez ensuite avec leur discothèque et leur bar pour profiter pleinement de la soirée.

La Revue

Nouvelle Revue Celebrity : L'Aventure continue // Saison 2020-2021

Après avoir voyagé dans le temps pendant de nombreux mois, Marty Mc Fly parvient enfin à retourner en 1985. Mais toutes ces péripéties ont beaucoup fatigué la DeLorean, sa voiture magique. Une seule solution pour la réparer, se tourner vers Doc Brown, son concepteur. Mais après sa remise en état et suite à une fausse manipulation lors des premiers essais, la DeLorean projette Marty en 2021, en Alsace. Pour rejoindre son époque, le jeune Mc Fly devra voyager dans les couloirs du temps, qu’il nous fera découvrir à travers l’évolution du cinéma et des films devenus cultes, du noir et blanc à aujourd’hui…

Avec "Embarquement Immédiat", gagner chaque jour un moment de détente au "Paradis des Sources" à Soultzmatt. Un moment qui comprend pour 2 personnes :

Un menu glamour

La représentation de la Nouvelle Revue Celebrity : L'Aventure continue

à réécouter Côté culture sur France Bleu Alsace avec le Paradis des Sources - Soultzmatt

Pour en savoir plus le site internet du Paradis des Sources