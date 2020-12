Remportez votre jeu de société Atalia

Atalia distributeurs de jeu, vous propose une sélection de jeu familiale à gagner sur votre radio 100% locale.

Babushka

Jeu Babushka

Il fait un froid glacial. Grand-Mère et ses deux petites-filles ont du mal à garder l’équilibre et à marcher sans glisser sur le sol gelé. Parviendrez-vous à toutes les rassembler au même endroit ? Vous devez déplacer les 3 poupées russes sur le plateau pour les regrouper et les emboîter. Et ce n’est pas facile car on ne peut pas se tenir à grand-chose

Magic Maze

Magic Maze

Vous incarnez un groupe de héros qui vient de se faire voler tout son équipement et tout son argent ! Vous êtes donc contraints de vous rendre au Magic Maze le centre commercial du coin- et d'y dérober tout l'équipement nécessaire pour vos prochaines aventures. Seulement il vous faudra réussir à échapper aux vigiles qui vont ont bien à l’œil depuis votre arrivée! Un jeu coopératif en temps réel. structuré par actions plutôt que par tours de jeu: chaque joueur est le seul à pouvoir faire des actions spécifiques qui lui sont attribuées pour la partie. Il s'agit donc de se coordonner et d'identifier lorsque le groupe a besoin de vous pour piller le centre commercial. Mais attention : vous ne serez autorisés à communiquer avec les autres joueurs que durant de courtes périodes...

Nom d'un Renard

Nom d'un Renard

C’est la révolte dans le poulailler: un renard a volé l’oeuf doré. Les poules sont noires de colère !

C’est ensemble que vous vous mettez dans la peau de poules enquêtrices pour trouver des indices. Avec le scanneur de renard super sophistiqué, vous aurez vite fait de retrouver la trace du voleur. Mais le renard est futé et ne doit pas être sous-estimé, car avant que vous ayez fini de picorer, il avait déjà pris la poudre d’escampette. Laisse filer le voleur? Hors de question! La poulice est prête à mener l'enquête! Un jeu coopératif idéal pour des parties en famille!

