🎁 Remportez votre pass' - 1 mois de ciné en illimité pour deux personnes - au cinéma Olympia de Pontarlier 🎁

Le cinéma Olympia : l'incontournable de Pontarlier et du Haut-Doubs

Six écrans, six salles climatisées et accessibles aux personnes à mobilité réduite, 1000 fauteuils, espaces détente ou carte confiseries, le cinéma Olympia de Pontarlier est le multiplexe du Haut-Doubs !

À Pontarlier, les premiĂšres sĂ©ances de cinĂ©ma ont lieu en 1902 dans la salle des fĂȘtes (actuel thĂ©Ăątre Bernard Blier), et la 1Ăšre salle privĂ©e ouvre en 1913 sous le nom de CinĂ©ma PathĂ©. RebaptisĂ© par la suite Olympia, le cinĂ©ma regroupait 4 salles lorsqu'il Ă©tait installĂ© rue Gambetta.

Aujourd'hui, il s'agit du multiplexe incontournable de Pontarlier et tout le territoire, abritant six salles, et inauguré fin 2013.

