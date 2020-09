Remportez votre séjour à Europa Park et Rulantica

Europa Park est situé dans la commune de Rust en Allemagne. Ce parc est l'un des plus connus et des plus populaires en Europe. Et en Alsace, on a la chance d'être situé juste à côté !

Europa Park

Rulantica, c'est le parc aquatique d'Europa Park, le nouvel espace aquatique du parc d'attractions : 32 000m² d'amusement dans l'eau ! Europa Park, le plus grand parc d'attraction d'Europe voulait absolument proposer à ses visiteurs une nouvelle expérience...

Rulantica - (c) Frédéric Belot

Du 26 septembre au 8 novembre 2020, entrez dans la danse envoûtante d'Halloween à Europa Park - le meilleur parc de loisirs au monde ! Des milliers de citrouilles et de plantes automnales accueillent fantômes, sorcières et autres apparitions surnaturelles pour plusieurs semaines d’épouvante.

Halloween à Europa Park : parade, animations et spectacles

Les attractions, les spectacles, la parade, l’hôtellerie et la restauration sont également sous le charme envoûtant d’Halloween dans le parc d'attractions Europa Park. Au programme de la saison d'Halloween à Europa Park :

le lutin-citrouille magique dans la Forêt Enchantée Grimm

Europa-Park Halloween Parade

Parade atelier de confection de masques et coloriage

stand de maquillage et coiffure d’épouvante

show « The Hells Kitchen » avec des marionnettes en bois

jeux de lumière, d'eau, de feu et rayons laser pour le spectacle pyrotechniques » Hellfire Fountains » (sur le lac situé entre l'Univers de l'Aventure et la Forêt Enchantée Grimm).

Du côté des attractions, plusieurs d'entre elles se mettront à l'heure d'Halloween dans le parc :

l’île aux araignées dans le quartier anglais,

les attractions « Feria Swing - Le vol des vampires » du quartier espagnol et « Hollandais volant » du quartier hollandais sont prises de panique et fonctionnent en marche arrière

Une brume et une musique fantomatiques s’installent dans l’attraction des tasses « Griezelkopjes » du quartier hollandais

les films d’animation 4D Ed & Edda dans « Une Nuit au Parc » sont à découvrir dans le Magic Cinema 4D du quartier français.

Dans le Quartier Suisse, plusieurs activités destinées aux enfants sont proposées dans le « Spooky Kids Village ».

Pour vous prolonger votre visite au parc et vous détendre après vous être fait peur, vous pourrez découvrir les toboggans aquatiques de Rulantica

A cette occasion France Bleu Alsace avec le jeux "Embarquement Immédiat !" vous propose de remporter votre séjour qui comprend pour 4 personnes :

1 jour à Europa-Park

1 jour à Rulantica

1 nuit en hôtel 4* - buffet petit-déjeuner inclus