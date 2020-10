Remportez votre séjour à l’hôtel des Vosges en plein cœur de Strasbourg !

L'Hôtel des Vosges fait peau neuve !

Érigé place de la Gare, au cœur de la capitale alsacienne, l’Hôtel des Vosges a retrouvé ses lettres de noblesse, entre notes contemporaines et éléments historiques. Menuiseries délicates, boiseries murales, voûtes majestueuses, ascenseur ancien…

Le voyage dans le temps débute dès l’entrée. Matières nobles et palette de couleurs chatoyantes inspirent ce lieu où s’allient beauté et délicatesse, hors du temps, à l’abri de l’agitation des rues. Baignant dans une atmosphère Art Déco, nimbée de raffinement, ce lieu de vie avec ses différents espaces vous invite à la volupté.

L'accueil

Élégance, chic et patrimoine se reflètent dans les chambres et suites. Faites l'expérience du luxe à la française dans cet hôtel d’exception, où la tradition se fond harmonieusement avec la technologie moderne.

Les Chambres

En s’inspirant de l’atmosphère et du design des années 1930, les 63 chambres de l’hôtel arborent un style épuré et casual, aux couleurs pastel, rehaussées par des touches de noir et laiton, mêlant matériaux de style art déco et mobilier design.

La brasserie vous accueille chaleureusement pour des moments gourmands en famille ou entre amis. Sa cuisine authentique aux saveurs délicates mêlant produits d’ici et inspirations d’ailleurs vous fera vivre une expérience exquisément gourmande et singulière.

La Brasserie K

Au détour d’une porte dérobée, se dévoile le bar de l’hôtel, arborant un design sage et sophistiqué, relevé par des matériaux aux couleurs chaudes. Il est le refuge idéal pour un agréable tête-à-tête ou moment de détente entre amis.

Le Bar

Centre de soin, spa : offrez-vous une pause cocooning, loin du tumulte de la ville. Ambiance intimiste et épurée, couleurs douces et apaisantes, lumière feutrée… Ce havre de paix est une invitation à l’abandon, où le temps semble suspendu.

Remportez votre séjour pour deux personnes qui comprend

1 nuit en chambre Exécutive pour 2 pers

1 Repas pour 2 pers dans le restaurant Brasserie K

Petit Déjeuner Buffet

Accès à l’espace Remise en Forme

->>> Pour découvrir l'Hôtel Des Vosges à Strasbourg