Remportez votre séjour à la Grange d’Hélène en jouant dans "Embarquement Immédiat" de 11h à 12h !

LA PROPRIÉTÉ

Vous serez ici dans une maison de famille de la fin du 18e qui a su évoluer au fil des décennies. Maison de labeur avec le travail de la ferme, elle s’est transformée en maison de bonheur où la vie y est agréable et paisible.

Vous serez ici chez vous et pourrez circuler à votre guise dans toute la propriété que ce soit dans la maison, ou alors dans le parc, pour un bain de nature et un tête à tête avec les poules, ou encore les vaches écossaises qui ont colonisées leur belle vallée. Ils vivent au milieu et en accord avec la nature qui les entoure. Vos animaux sont ici les bienvenus.

La Grange d’Hélène

Pour vous accueillir, 2 chambres d'hôtes reposantes en accord avec la nature. Un espace détente est installé dans l'ancienne étable : sauna infrarouge, spa et petite salle de sport. A l'extérieur, près du lac, les propriétaires vous proposent de passer une nuit magique dans une bulle de 4 mètres de diamètre entièrement transparente, un dôme ou une chambre de verre.

La Chambre Bulle

Dans "Embarquement Immédiat" remportez votre séjour pour deux personnes qui comprend :

Une nuit pour 2 dans une une des chambres insolite au choix (bulles, verre ou dôme)

Un dîner traiteur pour deux

Petit déjeuner

Accès au SPA extérieur

La Piscine