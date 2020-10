Remportez votre séjour au Clos Des Délices !

Un des plus beaux établissements d'Alsace par son cadre naturel. Pour un week-end romantique en amoureux en réservant un séjour dans votre Hôtel Spa & Jacuzzi extérieur de charme en Alsace à Ottrott à côté d'Obernai entre Strasbourg et Colmar au cœur de la Route des Vins D'Alsace.

Le Clos des Délices à Ottrott est un ancien couvent de Sœurs Bénédictines. Il dispose de 21 chambres dont certaines en rez-de-jardin avec vue sur la piscine ou avec balcon-terrasse.

Le Clos des Délices - Ottrott - (c) Clos des Délices

Le restaurant propose une cuisine gastronomique typiquement française, créative et généreuse. Sur place, on trouve un SPA avec sauna, piscine à débordement, balnéo, nage à contre-courant, champignon à vagues, cabine de massage.

Plusieurs sentiers balisés, pour découvrir les vestiges du passé comme le mystérieux mur païen et le mont Sainte Odile ou aller aux châteaux d'Ottrott et sillonner sur la route des vins d'Alsace et admirer les villages avec ses maisons Alsaciennes.

A votre retour prenez le temps de vous détendre et laissez vous conseiller pour un massage adapté.

le Clos des Délices - Ottrott

Dans "Embarquement Immédiat" remportez votre séjour pour deux personnes qui comprend :

- Une nuit en chambre double

- Le repas du soir

- Les petits déjeuners

- Accès à l'espace bien-être

-> Le Site du Clos des Délices