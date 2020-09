Remportez votre séjour gourmand à la Cheneaudière à Colroy La Roche

Entre Strasbourg et Colmar, aux confins de l’Alsace et des Vosges, vous trouverez Colroy-la-Roche, un village calme et paisible dans la Vallée de la Bruche à l’ombre des sommets vosgiens

Là, à 500 mètres d’altitude, au pied des ruines du Château de la Roche, vous découvrirez un lieu privilégié pour vous qui souhaitez retrouver un équilibre et vous ressourcer au contact d’une nature intacte et pure :

La Cheneaudière - Colroy La Roche

La Cheneaudière

Un havre de paix dans un site préservé et enchanteur. Dans le respect des valeurs familiales depuis 1974, Nicolas DECKER et toute son équipe sont aujourd’hui vos hôtes.

Cette maison de charme de 38 chambres vous accueille chaleureusement pour un moment calme et gourmand fidèle à l’esprit des Relais & Châteaux depuis plus de 40 années.

La Chneaudière - Colroy La Roche

REMPORTEZ VOTRE SÉJOUR GOURMAND POUR DEUX PERSONNES COMPRENANT :

Une nuit en grande Suite

Un dîner gastronomique à 3 plats à la carte selon vos envies (hors boissons)

Le petit-déjeuner au buffet

L’accès au « Nature-Spa » de 2500 m2 avec 4 piscines, 5 saunas, hammam, bains bois…

La Cheneaudière - Colroy La Roche

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI !