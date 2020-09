Remportez votre escapade romantique au milieu des vignes

Du 5 au 9 octobre 2020 participez à "Embarquement Immédiat" de 11h à 12h et tentez de gagner un voyage pour deux personnes à la frontière occidentale de la Forêt-Noire dans le Bade-Wurtemberg avec l’Office National Allemand du Tourisme et l’Office de Tourisme de la Forêt Noire.

Un superbe séjour dans le Bade-Wurtemberg pour découvrir la route des vins à la frontière occidentale de la Forêt Noire.

Wissereck Pause (7) Glottertal - (c) Chris Keller_Schwarzwald Tourismus

Une escapade romantique au milieu des vignes

Sur plus de 500 km, la route des vins de Bade est la plus longue d’Allemagne et sillonne un paysage vallonné de prairies, vergers et de vignes. Les vins de Bade y sont très réputés puisque la région bénéficie d’un ensoleillement toute l’année. Les touristes peuvent y découvrir des villages viticoles pittoresques, de charmantes petites villes, des châteaux et abbayes. Plusieurs réserves naturelles avec de magnifiques paysages sont également à découvrir.

Weinprobe - © Chris Keller_Schwarzwald Tourismus

Un séjour pour deux personnes qui comprend :

Le transport Alsace – Forêt-Noire

1 nuit pour 2 personnes dans l'un des hôtels Weinsüden du Kaiserstuhl, petit-déjeuner inclus

Un assortiment de 6 bouteilles de la coopérative de vignerons locale « Alde Gott » (Vins issus du grand tonneau de chêne ou de vieilles vignes, ensemble de six bouteilles : Pinot Gris, Riesling, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, cuvée rouge, Pinot Noir)*

2 SchwarzwaldCards pour découvrir la diversité de la Forêt-Noire : entrée gratuite à plus de 180 attractions d’aventure, y compris Europa Park

SchwarzwaldCards

Découvrez également toutes les manifestations prévues en Forêt-Noire dans les prochains mois dans leur calendrier d'événements.

Séjour valable pour deux personnes, réservation à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 25 novembre 2021.

Bonne chance à tous !

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération