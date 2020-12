Remportez votre séjour pour 2 personnes au Parc Animalier de Sainte Croix

Parc animalier de Sainte Croix - Rhodes

Dans un écrin de verdure de 120 hectares, le Parc Animalier de Sainte-Croix est un lieu de découverte de la faune Européenne et de la biodiversité mondiale. Situé à Rhodes en Moselle 3 sentiers vous emmènent à la rencontre de plus de 1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-liberté.

Vous pourrez y observer notamment des ours, des cerfs, des lynx, des bisons et plusieurs meutes de loups d’Europe et de loups arctiques.

Des animations, des spectacles et des visites commentées en petit train vous attendent tout au long de la saison. Plusieurs lieux de restauration sont à votre disposition dans le Parc. Vous pouvez prolonger votre visite en dormant dans l’un des hébergements insolites du Parc au cœur de la Nature et au plus proche des animaux.

Devenu la référence nationale en terme de pédagogie et de faune européenne, le Parc Animalier de Sainte-Croix est avant tout pour toute la famille un véritable enseignement de vie grandeur Nature !

La Grange aux Coyotes - (c) Parc Sainte Croix

