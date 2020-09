Remportez votre séjour pour deux personnes à Baden-Baden

Du 21 au 25 septembre 2020 tentez de gagner un voyage pour deux personnes à Baden-Baden dans le Bade-Wurtemberg avec l’Office National Allemand du TourismeetL'Office du Tourisme de Baden-Baden.

Tous les jours de la semaine de 11h à 11h30 sur France Bleu Alsace, un superbe séjour à Baden-Baden pour découvrir et redécouvrir cette ville située en plein cœur de la Forêt-Noire avec entre autres son célèbre casino ainsi que ses Thermes Caracalla.

Le casino - ©Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

The good-good life à Baden-Baden

Baden-Baden est la ville thermale où l’histoire et la modernité se sont donnés rendez-vous. La ville a été fondée il y a plus de 2000 ans comme un lieu pour se ressourcer avec ses Thermes de Caracalla, situés en pleine nature.

Les thermes Caracalla - ©Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Baden-Baden est également réputée pour le standing de ses établissements hôteliers, de ses boutiques, et de ses musées. La scène gastronomique est également très dynamique avec des petits restaurants typiques mais aussi des restaurants étoilés qui servent aussi bien de la cuisine internationale que de la cuisine badoise. Enfin, Baden-Baden abrite le plus ancien casino d’Allemagne et selon Marlene Dietrich « le plus beau casino du monde »

Rendez-vous du 21 au 25 septembre 2020 pour tenter votre chance!

L'hôtel Hubers - ©Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Gagnez un séjour comprenant pour deux personnes :

- Le transport Alsace – Baden-Baden

- 2 nuits pour 2 personnes à l’hôtel Hubers 3* petit-déjeuner inclus

- 2 entrées pour le Casino de Baden-Baden, considéré comme le plus beau casino au monde

- 2 entrées aux Thermes de Caracalla

Découvrez également toutes les manifestations prévues à Baden-Baden dans les prochains mois dans leur calendrier d'événements.

Séjour valable pour deux personnes, réservation à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 25 novembre 2021.

Pour jouer 03 88 25 15 15 à partir de lundi 21 septembre 2020.

BONNE CHANCE !