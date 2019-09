Remportez votre séjour pour deux personnes à Mannheim avec France Bleu Alsace

Participez au Grand Défi et tentez de gagner un voyage pour deux personnes à Mannheim à l'occasion de l'exposition Matisse, avec l’Office National Allemand du Tourisme et la Kunsthalle de Mannheim.

France Bleu Alsace, l’Office National Allemand du Tourisme et la Kunsthalle de Mannheim vous offrent dans le cadre de notre grand jeu Le défi du matin, entre 6h et 9h du lundi au vendredi, un superbe séjour à Mannheim. Vous pourrez profiter de l'occasion pour admirer l'exposition Matisse.

Voici le détail de votre séjour pour deux :

Transport aller-retour

1 nuit pour 2 personnes Dorint Kongresshotel (petit-déjeuner inclus)

2 catalogues d’exposition

2 pass annuels pour la Kunsthalle Mannheim

(Jeu-concours valable un an à date anniversaire, réservation obligatoire avant le 25/10/2019)

Le principe du jeu du Défi du matin est simple, tous les jours entre 6h et 9h sur France bleu Alsace, vous avez la possibilité d'être sélectionnés en répondant à des questions posées par Lionel Bertrand. Si vous gagnez le tirage de la finale du vendredi à 8h50, ce magnifique séjour est pour vous!

Bonne chance, pour jouer appelez le 03 88 25 15 15.

L'exposition Matisse à la Kunsthalle de Mannheim

De ses débuts vers 1895 jusqu'à la position progressive de l'arrière-plan en 1930 : à l'occasion du 150e anniversaire du peintre, sculpteur et graphiste né le 31 décembre 1869, la grande exposition "Inspiration Matisse" à la Kunsthalle Mannheim rend hommage au peintre et sculpteur comme l'un des artistes les plus influents du XXe siècle - avec plus de 135 peintures, sculptures, céramiques et graphiques de lui, mais aussi d'artistes allemands et des étudiants de l'Académie Matisse qui se sont laissés guider par son art pour créer leurs innovations propres.

A l'occasion de l'inauguration de l'exposition le 26.09.2019, le catalogue complet de l'exposition sera publié par la célèbre maison d'édition de livres d'art munichoise Prestel ; il suit le concept de l'exposition dans sa structure, approfondit les aspects individuels des tests scientifiques par des experts allemands et internationaux, et montre les 135 œuvres exposées dans des illustrations grand format. Peter Kropmann, commissaire de l'exposition, y retrace le parcours de Matisse de révolutionnaire à "artiste pour artiste" et, dans une deuxième contribution, son évolution de 1910 à 1930 vers un classique du modernisme. Christian Weikop est dédié à l'influence de Matisse sur les expressionnistes allemands. Jacqueline Munck décrit les effets de Matisse sur les Fauves et le "test des moyens". Ina Ewers-Schultz écrit sur les étudiants allemands de l'Académie Matisse de 1908 à 1910 et Isabelle Monod-Fontaine retrace les figures du dos de Matisse comme un leitmotiv dans ses peintures et graphiques. Avec d'autres contributions de Simon Kelly, Simone Klein, Astrid Köhler et Colin Lemoine.