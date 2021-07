Repartez avec vos pass Dégustation pour les Secrets du petit bonhomme à Rilly-la-Montagne

Les 17 et 18 juillet 2021 se tiendront, à Rilly-la-Montagne, les Secrets du petit bonhomme, évènement oenotouristique qui fêtera sa 2è édition cette année. Pour l'occasion, vous pouvez gagner vos pass Dégustation sur France Bleu Champagne-Ardenne !

Les Secrets du petit bonhomme les 17 et 18 juillet prochains

L'association des vignerons de Rilly-la-Montagne, surnommée les Secrets du petit bonhomme, organise les 17 et 18 juillet, son évènement oenotouristique estival, après une première édition très réussie !

La coopérative et les 28 vignerons du village ouvriront ainsi leurs portes aux visiteurs, le temps d'un week-end ! Un moment qui s'annonce convivial, ludique et qui existe avant tout grâce au collectif. En effet, outre les vignerons, l'évènement pourra s'appuyer sur les savoir-faire de nombreux bénévoles et habitants du village...

Le programme, chargé, s'annonce prometteur : rencontre avec les 28 vignerons du village, visite de caves, parcours pédestres, démonstration de sabrage, jeux en bois pour les enfants... et une petite restauration est prévue sur place.

Ce moment unique de partage sera également l'occasion de découvrir le village de Rilly-la-Montagne et ses quatre quartiers.

L'association propose à la vente des pass Dégustation, comprenant un carnet de route, une flûte, un porte-flûte ainsi qu'un éthylotest. Il est vendu au tarif de 25 euros, à régler en ligne.

Pour vous permettre de profiter pleinement de cet évènement oenotouristique, vos Pass sont à gagner toute la semaine sur France Bleu Champagne-Ardenne !

Horaires de l'évènement :

- samedi 17 juillet de 11h à 22h,

- dimanche 18 juillet de 11h à 19h.

La nocturne remplace le concert prévu initialement.

Pour plus d'information, vous pouvez contacter l'association via son site Internet ou sa page Facebook.

L'évènement aura lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé : à consommer avec modération.

Pour jouer toute la semaine, un seul numéro : 0.809.400.500 (prix d'un appel local).