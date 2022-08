Face à l'Olympique lyonnais, le Stade de Reims a arraché le nul. L'équipe est prête pour affronter le RC Lens dimanche 4 septembre, et vous pourrez évidemment gagner vos places et votre Pass VIP cette semaine en écoutant votre radio locale préférée !

Repartez avec vos places et votre Pass VIP pour le match Stade de Reims / RC Lens du 4 septembre !

Le match entre le RC Lens et le Stade de Reims devrait permettre aux Rémois de repartir sur de bonnes bases après le match de samedi dernier.

En effet, rien n'a été facile entre le Stade de Reims et l'Olympique lyonnais et les décisions et le résultat final de 1 partout s'est révélé particulièrement frustrant pour les Rémois, comme l'a récemment exprimé Jean-Pierre Caillot.

Nouveau match d'importance pour le Stade de Reims

Ce dimanche 4 septembre dès 15 heures, le Stade de Reims recevra le RC Lens dans le cadre de la 6e journée de championnat de Ligue 1. Un match opposant deux équipes de niveau a priori vu leur classement actuel.

Les hommes d'Oscar Garcia vont-ils reprendre du poil de la bête et effectuer une remontée spectaculaire dans le classement ? Rien n'est impossible, et ils entendent bien le montrer au RC Lens, équipe qui clôt le podium de Ligue 1.

Vos places et votre Pass VIP sont à gagner !

Pour assister à ce match, écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et tentez de repartir avec vos places et votre Pass VIP.

Tous les matins, vous pourrez repartir avec vos places en composant le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) et, le vendredi 2 septembre, l'un d'entre vous repartira avec son Pass VIP comprenant le cocktail, deux places en loges et le parking en extérieur.

Vos appels sont les bienvenus !