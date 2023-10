Repartez avec vos places pour le match Reims/Monaco, qui aura lieu le samedi 7 octobre, à domicile

SDR/AS Monaco, un match-choc pour lequel on vous offre vos places et votre Pass VIP

Après avoir vaincu leur adversaire lyonnais, les Rémois sont prêts à affronter leur prochain adversaire. Et ce nouveau match sera à nouveau à domicile, face à l'AS Monaco, actuel leader du classement.

Deux équipes prêtes à tout pour conserver leur place dans le classement : le match sera sans nul doute un choc sportif, voire l'un des plus grands matchs de la saison 2023-2024.

Ce serait dommage de ne pas y assister, n'est-ce pas ? Et si on vous permettait d'y assister en Meano, voire en places privilégiées grâce au Pass VIP ?

Pour assister au match opposant Stade de Reims et AS Monaco , ce samedi 7 octobre à partir de 21 heures,, écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local), pour que ce rêve devienne réalité !

Chaque matin, vous gagnez vos places et votre sélection pour le Pass VIP, tandis que vous repartez avec vos places le soir à partir de 16 heures, alors n'attendez plus !