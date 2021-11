Repartez avec vos places pour le match SDR/Clermont Foot de ce dimanche 28 novembre !

Le promu Clermont Foot foulera la pelouse du Stade Delaune ce dimanche 28 novembre. En face, les hommes d'Oscar Garcia feront tout pour protéger leur cage. France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places dans l'Happy Hour et dans 100% Stade de Reims, ainsi que votre Pass VIP dans le 6-9 FBCA !

Ce dimanche, vivez en direct et intégralité le match Stade De Reims/Clermont Foot

Ce dimanche 28 novembre dès 15h , le Stade De Reims recevra le Clermont Foot. Un match sous tension, opposant une jeune pousse de la Ligue 1 à un ténor en difficulté...

Le match s'annonce serré et loin d'être une évidence pour les hommes d'Oscar Garcia. En effet, le Stade de Reims reste sur une série de matchs nuls depuis un certain nombre de matchs et doit se ressaisir pour ne pas tomber en fin de tableau d'ici à la fin de saison. Face au SDR, le Clermont Foot, qui vient d'intégrer la Ligue 1. Quelles (bonnes comme mauvaises !) surprises nous réserve le match ?

France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de le découvrir en direct, en vous offrant vos places pour le match SDR/Clermont Foot sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne.

Des places dans l'Happy Hour et 100% Stade de Reims toute la semaine.

dans et toute la semaine. Le Pass VIP demain dans le 6-9 FBCA, parmi 5 candidats sélectionnés entre 6h et 9h : le tirage aura lieu peu avant 9h ! Le Pass VIP comprend notamment parking et cocktail.

Pour participer, rien de plus simple : composez le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur pose une question de foot à l'antenne.

Si vous n'avez pas la chance de repartir avec vos places ou votre Pass VIP, sachez que le match sera retransmis en intégralité et en direct sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne avec, aux commentaires, nos journalistes sportifs Alexandre Audabram et Julien Lampin !

Bonne chance à tous !