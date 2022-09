Le nouveau Bouchon en Or est, en ce début septembre, un séjour détente au cœur des vignes, aux gîtes des Écuries de Chamery. Un cadeau d'exception, dans un lieu situé dans le vignoble champenois, au pied de la Montagne de Reims.

Repartez avec votre séjour détente au cœur des vignes à Chamery grâce au Bouchon en Or !

L'été touche à sa fin, la rentrée est bel et bien là et pourtant, le Bouchon en Or continue de briller sur notre antenne, avec de superbes cadeaux à la clé.

Cette semaine, vous pouvez tenter votre chance tous les jours au Bouchon en Or afin de repartir avec des cadeaux en répondant des questions de culture générale et, si vous êtes chanceux, tirer le Bouchon en Or, LE super gros cadeau !

Et en ce moment, c'est un séjour détente au cœur des vignes aux Gîtes des Écuries de Chamery, comprenant une nuitée avec petit déjeuner et accès à la piscine.

Cet endroit, équestre, boisé et situé au pied de la Montagne de Reims, est au cœur du tourisme champenois.

Les gîtes des Écuries, mitoyens, sont au nombre de trois : le Ryad, le Manhattan et le Cottage. Chacun d'eux a une décoration qui lui est propre. Chacun d'eux est un appel à la tranquillité et à la déconnexion.

Les Écuries disposent également d'une piscine et d'une salle de réunion pour les séminaires et les réunions.

La piscine intérieure des Gîtes des Écuries de Chamery, véritable lieu de détente - © Gîtes des Écuries de Chamery

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site officiel des Écuries.

Pour tenter votre chance et repartir avec ce somptueux cadeau, composez le 03 26 48 200 (prix d'un appel local) dès 11 heures, du lundi au dimanche. Prêts à relever le défi ?