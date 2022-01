Repartez avec votre séjour Escapade Cocoon pour 2 au Domaine de Forges au cœur de la Normandie !

France Bleu Champagne-Ardenne continue de vous offrir des moments atypiques et agréables dans de jolis lieux, afin que vous puissiez oublier la rigueur et la morosité ambiantes !

Et donc, pour la finale du dimanche 30 janvier, l'un d'entre vous repartira avec un séjour Escapade Cocoon pour 2 au Domaine de Forges.

Le Domaine des Forges, c'est un endroit atypique, bien agencé et comprenant un hôtel et un casino, le tout dans un cadre nature plutôt reposant.

Une des chambres spacieuses et calmes du Domaine de Forges - © Groupe Partouche

Le séjour Escapade Cocoon pour 2 comprend une nuit avec dîner et petit déjeuner, un modelage oriental (55 minutes), le prêt de peignoirs et de chaussons ainsi qu'un accès illimité à l'espace détente. Ledit espace détente est composé d'une piscine, d'un jacuzzi et d'un hammam. Détente garantie !

Le restaurant Table de Forges, qui saura répondre à nombre d'attentes gastronomiques - © Groupe Partouche

Pour tenter sa chance...

Rien de plus simple ! Du lundi au vendredi, composez le 0.809.400.500 (prix d'un appel local), répondez aux questions lors du 5/5 et repartez avec votre sélection pour la grande finale de Côté Jeu du dimanche 30 janvier.

Le grand gagnant sera désigné après une ultime session de de culture générale lors du 5/5 du dimanche 30 janvier, au terme d'une finale probablement explosive !

Bonne chance à tous !