Repartez avec votre semaine au ski pour 4 personnes dans les Alpes, lors de la finale du dimanche 23 janvier !

Le soleil et les températures basses, c'est bien, mais uniquement au ski ! Et ça tombe bien, car France Bleu Champagne-Ardenne vous offrira, lors de la finale du 5/5 du dimanche 23 janvier, votre séjour au ski pour 4 personnes à Flaine, dans les Alpes, au sein d'une résidence hôtelière suréquipée.

Qui dit début d'année dit temps clément mais, généralement, températures bien basses ! Bref, le temps idéal pour aller au ski. Et c'est donc le bon moment pour aller se dépayser dans les Alpes, n'est-ce pas ?

Dimanche 23 janvier, lors de la finale du 5/5, vous aurez l'occasion de gagner votre séjour au ski pour 4 personnes. Un séjour d'une semaine, en plein cœur des Alpes, à Flaine plus précisément.

Un séjour dans une station de ski

Notre partenaire, Madame Vacances, a décidé de chouchouter nos auditeurs en offrant, à l'un d'eux, un formidable moment de repos dans la station de Flaine.

Le séjour offert sur notre antenne aura donc lieu à la résidence hôtelière les Terrasses de Veret ***, sublime hôtel bénéficiant d'une vue à 180° sur la montagne. 86 appartements de 2 à 8 personnes, une grande terrasse, un accès rapide et facilité aux pistes... vous attendent au sein de cette résidence hôtelière de grand standing qui, par ailleurs, comporte une piscine intérieure chauffée, SPA et jacuzzi en extérieur.

Un des appartements de la résidence hôtelière Les Terrasses de Veret*** située à Flaine, en plein cœur des Alpes © Radio France

Pour en savoir plus sur Flaine, son environnement et les pistes skiables proposées par le domaine, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire.

Une vue imprenable sur les Alpes : dépaysement garanti durant ce séjour d'une semaine au ski pour 4 personnes ! © Radio France

Notre gagnant et ses invités pourront notamment aller skier, pratiquer la randonnée en raquettes ou encore de la luge, sans oublier de déguster l'incontournable raclette... et ce, pendant une semaine ! Une durée suffisante pour décompresser un maximum du stress citadin et profiter pleinement du grand air et des magnifiques paysages alpins !

Comment peut-on en profiter ?

Envie de profiter de ce séjour exceptionnel au ski ? Facile ! Du lundi au vendredi, composez le 0.809.400.500 (prix d'un appel local), répondez aux questions du 5/5 et repartez avec votre sélection pour la grande finale de Côté Jeu du dimanche 23 janvier.

Le gagnant du séjour au ski sera désigné après une ultime session de de culture générale lors du 5/5 du dimanche 23 janvier, au terme d'une finale qui sera sans doute d'un très haut niveau !

Bonne chance à tous !