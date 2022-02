Repartez avec votre week-end détente en Normandie, à l'hôtel de Paris, lors de la finale du 20 février !

L'hiver, rien de tel pour échapper à la grisaille et au moral dans les chaussettes qu'un petit moment de déconnexion ! Et justement, lors de la finale du dimanche 20 février, France Bleu Champagne-Ardenne vous propose un week-end détente pour deux personnes, en Normandie, sur les traces des héros du D-Day, dans le très accueillant et reposant Hôtel de Paris ! Le séjour comprend une nuitée avec dîner et petit déjeuner.

Un hôtel normand accueillant

Le couple d'auditeurs gagnants sera installé à l'Hôtel de Paris, hôtel de charme au cœur des plages du Débarquement, plus exactement situé dans la jolie bourgade normande de Courseulles-sur-Mer. Se reposer mais aussi pouvoir rendre hommages aux héros disparus le temps d'un week-end, voilà un programme plus qu'intéressant !

L'une des chambres de l'Hôtel de Paris - © l'Hôtel de Paris

L'Hôtel de Paris est un endroit accueillant et idéalement situé, ce qui vous permettra de vous reposer dans de bonnes conditions tout en ayant une vue imprenable sur de jolis paysages.

Vous voulez participer ?

Pour repartir avec ce week-end détente en Normandie, jouez au 5/5 du lundi au vendredi, en appelant le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) afin de gagner votre sélection pour la finale du dimanche 20 février !

Bonne chance à tous !