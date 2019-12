Replantez la forêt en gagnant des cadeaux avec le Noël Vert des Commerçants

Paris-Normandie s’engage pour notre planète avec “Le Noël Vert”. Grâce à ses partenaires, 10 000 arbres seront replantés et plus de 20 000 cadeaux éco-responsables mis en jeu jusqu'au 21 décembre.

Rouen - France

Paris-Normandie et ses partenaires s’engagent pour la planète avec “Le Noël Vert”.

Quels sont les objectifs ?

🌳 Agir pour la planète

🌳 Soutenir le commerce local

🌳 Dynamiser le territoire, pour le rendre encore plus attractif

10 000 arbres seront plantés en Normandie dans les forêts d’Andaine (61) et d’Eawy (76), avec la participation de nos partenaires et des commerçants de la région.

20 000 cadeaux éco-responsables pour une valeur de plus de 200 000 euros

Dès le lundi 2 et jusqu'au samedi 21 décembre, vous avez rendez-vous chez les commerçants participants pour le grand jeu de Noël. Retirez votre carte à gratter et tentez de gagner un cadeau : kit de plantation, mug ou gourde en bio-plastique, trottinette, vélo et scooter électrique… Des cadeaux écologiques et axés développement durable.

Vous avez perdu au grattage ? Ce n’est pas grave, vous pouvez quand même participer au grand tirage au sort pour remporter une Toyota Hybride ou un voyage éco-responsable au Vietnam.

Soyez prêts pour le premier éco-Noël en Normandie !

2 voyages pour deux personnes au Vietnam, 3 Toyota Yaris hybrides, 5 scooters électriques, 80 vélos électriques, des milliers de mugs en fibre de blé, de gourdes en bio-plastique ou de kits de plantation.

Rendez-vous chez les commerçants participants jusqu'au 21 décembre pour récupérer votre carte à gratter et sur le site www.lenoelvert.fr pour le tirage au sort final. Bonne chance !