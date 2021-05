Respirez de l'air pur avec le purificateur d'air Winix!!!

Un purificateur d'air est à gagner pour la finale de dimanche, pour réduire les virus, les bactéries et les allergènes.

France Bleu Champagne Ardenne vous fait gagner un purificateur d'air Winix modèle 2021, indispensable en cette période de crise sanitaire.

Le purificateur d'air Winix a un débit d'air de 228 m³/h et une capacité d'action maximale de 45 m², le rendant idéal pour la chambre ou la salle de séjour. Éliminez les virus, les bactéries et les allergènes de l'air et respirez un air de qualité.

Il vous débarrassera également de poussières fines, poils d'animaux, fumée de cigarette, spores de moisissures, et mauvaises odeurs.

Silencieux et automatique. Le mode veille atténue les lumières et fait fonctionner le purificateur d'air silencieusement, vous permettant de dormir confortablement.

Le mode automatique avec technologie de capteur de particules intelligent ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour garder l'air propre et purifié à tout moment.

Le purificateur d'air est totalement sans danger pour votre santé.

Vous le voulez? Il suffit de nous appeler au 0809 400 500 (prix d'un appel local), venez tenter votre chance...on vous attend!

Le tirage aura lieu dimanche 9 mai avant 12h.