Retrouvez ici, les cadeaux à gagner cette semaine sur France Bleu La Rochelle

La Rochelle, France

Best Of 80 !

« Touch me » , « Capitaine abandonné », « Je te donne », « En rouge et noir » « Eve lève toi », « Just all illusion », « On va s’aimer », « Les démons de minuit », « fruit de la passion », « Call me », « Soirée disco », « Nuit de folie »…ça vous parle ?

Un show pétillant de bonne humeur avec plus de 2H00 de live, avec, artistes, musiciens, danseurs, un véritable concentré de tubes des années 80.

Prêt à suivre le rythme ? À vous téléreporter dans le passé ?

Alors préparez votre tenue « année 80 » ça va chauffer.

Mercredi 23 octobre 20 heures ESPACE CARAT Angoulème l'Isle d'Espagnac

http://www.espace-carat.fr/

Incontestablement, Chimène Badi, grâce à sa voix et à son authenticité, a noué une relation intense avec son public.

Sa nouvelle tournée est un voyage moderne et enflammé, composé de ses plus grands succès (« Entre nous », « Je viens du Sud », « Le jour d'après », « Parlez moi de lui » ... ) et des chansons issues de son 7ème album, dont « Là-Haut ». Samedi 26 Octobre 2019 à 20h30. Centre Des Congres A Jonzac

https://17.agendaculturel.fr

Connaissez vous le Cimbalom ? Le Cymbalum est un instrument à cordes frappées que l’on appelle aussi le piano tzigane, un des instruments phares de la musique Hongroise depuis le milieu du XIXe siècle.

deux des meilleurs cymbalistes de la jeune génération, « Cimbalom Brothers » propose un duo de cymbalum virtuose, avec Jenö Lisztes, musicien de Roby Lakatos, célèbre violoniste tsigane Hongrois, héritier de la musique tzigane hongroise et improvisateur hors pair de jazz, et Balazs Unger, leader du groupe Cimbaliband, qui a baigné dans la musique traditionnelle hongroise et des balkans. Ils sont tous deux accompagnés de leurs frères, pour l’un à la contrebasse et l’autre à la guitare.

La Palène décentralise ce concert à Marcillac Lanville le 19 octobre à 20h30 www.lapalene.fr

Avec la vie en bleu, entre 10 et 11 heures Lawrence et Eric vous offre des livres de recette ou la carafe France Bleu

Vous êtes plutôt stade ou ciné, ou les 2 ?

Le mercredi 17h40 et le samedi 11h15 gagnez vos places de cinéma ! 100 % RUGBY vendredi