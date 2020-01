RETROUVEZ LES CADEAUX A GAGNER SUR NOTRE ANTENNE CETTE SEMAINE DU 13 AU 19 JANVIER

La Rochelle, France

Les Chevaliers du Fiels © Radio France

Les Chevaliers du Fiels s’arrêtent dans nos 2 Charentes le 30 janvier à La Rochelle et le 31 à Angoulême. Face au succès de leur dernier spectacle, Camping Car For Ever, Monsieur et Madame Lambert, inséparables et irrésistibles vous réservent une soirée inoubliable! et bien sûr nous vous offrons vos invitations !

The RABEATS ; quatre garçons nourrissant une même passion pour les Beatles. A chacun de leurs concerts, ils interprètent avec passion et énergie une cinquantaine de chansons des Beatles allant de la première époque à la dernière, ils sont en concert vendredi 8 février 20h30 à l'Espace ENCAN de La Rochelle, et c'est une tournée France Bleu !

The Rabeats en concert © Radio France

Venez fêter les 35 ans du cirque ARLETTE GRUSS à la Rochelle du mercredi 22 au 26 janvier sur le parking du port des Minimes, écoutez France Bleu La Rochelle et gagnez vos entrées !

Cirque Arlette Gruss © Radio France

Pourquoi avons-nous peur ? Avons-nous raison d’avoir peur ? N’est-il pas drôle d’avoir peur ? Le Trio de la Cie AUTOUR DE PETER et ses « Petits Sursauts et Grande Frayeurs » en création à la Palène, souhaitent Lier étroitement le texte et la composition musicale, que chaque discipline soit au service de l’autre ! A découvrir le vendredi 17 janvier-20 h 30 au Vingt Sept de Rouillac

SARCLO avec CITY JAZZY © Radio France

SARCLO Chante Bob DYLAN en Français ! ce qu'il en dit :"traduire Dylan, c’est prétentieux. Un péché mortel. J’ai depuis toujours la tentation de le faire parce j’ai un plaisir de dingue à le chanter, à le faire piger, à faire découvrir sa simplicité et sa complexité"

Coup de Cœur « Off Avignon » City Jazzy invite SARCLO à Saintes au RIVE DROITE le 17 janvier à 20h40 !

et attention c'est complet ! les dernières places sont sur France Bleu La Rochelle !

L AZILE © Radio France

A L'Azile de la Rochelle, soirée spéciale Chicago Blues proposée par des trois amis musiciens, les « Vieux Briscards du Blues » : Raoul Ficel, Hot Pépino et CadiJo, aux côtés de Lonj à la basse et de Christophe à la batterie, jeudi 16 janvier à 21h

Wally » Déstructuré » théâtre humour musical Pour ce nouveau spectacle il mélange tout : humour caustique, chansons courtes, art brut, vidéos…– vendredi 17 & samedi 18 janvier à 21h

Quelle famille ! une pièce de théâtre de boulevard de Francis Joffo. Avec Armelle et Jean-Pierre Castaldi, Claire Conty, Julie Lagnier, Didier Clavier, Simon Jeannin, Xavier Viton samedi 18 janvier à 20h30 scène de Beauséjour à Chatelaillon

Quelle Famille ! Beauséjour Chatelaillon © Radio France

Gagnez vos invitations pour Comedie La Rochelle, qui comme d'habitude vous divertit de pièces mêlant l'humour et la tendresse !

du 7 au 29 Infirmière RTT et Bistouri en alternance avec Libéré(e) Divorcé(e) du 9 au 2 février et Con Promis du 10 au 1er février

Comédie la Rochelle programme de Janvier © Radio France

Et toujours un maximum de livres cuisine, votre compil TALENTS FRANCE BLEU 2019, le parapluie tempête, et des jeux !

Cadeaux semaine 2 sur France Bleu La Rochelle © Radio France

