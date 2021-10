Road 96 en compétition pour le Prix France Bleu du Jeu Vidéo

France Bleu, en partenariat avec Canard PC, a lancé la première édition de son Prix du Jeu Vidéo il y a un mois. Découvrez le deuxième jeu en compétition, Road 96, produit par le studio français Digixart, un voyage imprévisible et risqué dans le sillon d’adolescents fugueurs.

Road 96 vous met dans la peau de différents adolescents qui tentent de quitter le pays : tous visent la fameuse route qui mène droit vers le Mur, à la frontière, dernier rempart avant la liberté. Vos choix lors de vos différents périples vont orienter vos aventures et surtout, la destinée de tout Petria

Plongez dans un univers captivant, vaste et puissant avec des paysages magnifiques et des personnages haut en couleurs. Vivez une expérience de jeu aussi immersive que réaliste à travers un véritable Road trip déjanté. Un seul objectif : fuir du pays. Road 96 est un jeu de rôle atypique dans lequel vous vous créez votre propre histoire en fonction de vos choix, de vos rencontres et de vos aventures.

Sur France Bleu

Retrouvez la présentation du jeu samedi 9 octobre dans l'Happy Hour présenté par Benoît Prospéro et Géraldine Mayer entre 18h et 19h sur France Bleu avec une chronique dédiée au Prix France Bleu du Jeu Vidéo avec Ivan Gaudé du magazine Canard PC.

